Wall Street ouvre en hausse, profitant de données sur l'emploi

La Bourse de New York montait à l'ouverture jeudi, aidée par des données encourageantes sur l'emploi dans un marché s'interrogeant toujours sur la politique monétaire américaine: le Dow Jones montait de 0,63% et le Nasdaq de 0,57%.Vers 14H45 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average gagnait 157,18 points à 24.954,96 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, progressait de 41,34 points, à 7.259,56 points.L'indice élargi S&P 500 s'appréciait de 0,57% ou 15,51 points à 2.716,84 points.Affaiblie en fin de séance par des commentaires de la Réserve fédérale (Fed) confirmant sa volonté de poursuivre la remontée graduelle des taux d'intérêt mais ne précisant pas exactement à quel rythme, Wall Street avait terminé dans le rouge mercredi, le Dow Jones perdant 0,67% et le Nasdaq 0,22%.Jeudi, la tendance était guidée par un indicateur de bon augure sur l'emploi: les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis sont retombées de façon inattendue à un niveau proche de leur plancher en 45 ans. Sur un an, les demandes d'allocations chômage sont en recul de 10,1%.Cette statistique "est cohérente avec la tendance d'une croissance de l'emploi suffisamment importante pour faire encore baisser le taux de chômage", a souligné Jim O'Sullivan de HFE.Le marché continuait par ailleurs à s'interroger sur les minutes de la Fed."Elles ont été interprétées comme modérément offensives, renforcent la perspective de voir la Fed relever ses taux trois fois dans l'année et suggérant une éventuelle quatrième hausse", selon les analystes de Daiwa Capital Markets.Les responsables de la banque centrale n'ont pas clairement indiqué qu'elle allait augmenter ses taux à 4 reprises (ou plus) cette année "car des incertitudes demeurent toujours concernant les tensions inflationnistes" et "de manière à faire évoluer le consensus sans trop le +choquer+", ont avancé les analystes de Mirabaud Securities Genève.Le taux d'emprunt de la dette des Etats-Unis à 10 ans a en tout cas grimpé mercredi dans la foulée des minutes de la Fed à son plus haut niveau depuis 2014.Le marché obligataire se détendait un peu jeudi: le rendement des bons du Trésor à 10 ans reculait à 2,922% contre 2,950% mercredi soir, et celui à 30 ans à 3,203% contre 3,220% la veille.Les investisseurs gardaient par ailleurs un oeil sur des seuils techniques, se demandant notamment si l'indice S&P 500 va descendre sous sa moyenne mobile des 50 dernières séances.NasdaqNyse(©AFP / 22 février 2018 16h05)