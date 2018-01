Wall Street a ouvert en hausse mercredi, rebondissant après un recul la veille, portée par un indicateur économique favorable: le Dow Jones montait de 0,59% et le Nasdaq de 0,47%.La Bourse de New York avait terminé en baisse mardi, les indices inversant leur tendance en cours de séance après avoir atteint des niveaux records, lestés par un recul des prix du pétrole: le Dow Jones avait perdu 0,04% et le Nasdaq 0,51%.NasdaqNyse(©AFP / 17 janvier 2018 15h42)