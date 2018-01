Wall Street ouvre en hausse, profite d'un indicateur favorable

Wall Street a ouvert en hausse mercredi, rebondissant après un recul la veille, portée par un indicateur économique favorable: le Dow Jones montait de 0,50% et le Nasdaq de 0,34%.Vers 14H45 GMT (15h45 à Paris), l'indice vedette Dow Jones Industrial Average avançait de 127,68 points, à 25.920,54 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, prenait 24,42 points, à 7.248,10 points.L'indice élargi S&P 500 gagnait 0,29% ou 8,10 points à 2.784,52 points.La Bourse de New York avait terminé en baisse mardi, les indices inversant leur tendance en cours de séance après avoir atteint des niveaux records, lestés par un recul des prix du pétrole: le Dow Jones avait perdu 0,04% et le Nasdaq 0,51%."Les investisseurs n'ont pas été découragés par la chute (mardi). Au contraire, ils semblent prêts à prendre de nouveaux paris haussiers ce matin", a estimé Patrick O'Hare de Briefing.Wall Street bénéficiait mercredi d'une hausse plus élevée que prévu de la production industrielle en décembre selon les statistiques de la la banque centrale américaine (Fed), à 0,9% contre 0,4% attendu.Ces données "concluent une année solide sur le front de la production industrielle", ont relevé les analystes de Wells Fargo.Sur un an, la production industrielle a augmenté de 3,6%, avec un bond de 8,2% sur le dernier trimestre, a détaillé la Fed.L'attention des investisseurs était également tournée vers les entreprises mercredi, les résultats de grands noms de la banque étant fraîchement accueillis.Goldman Sachs baissait (-2,07%) après avoir fait état de bénéfices divisés par près de deux en 2017 et d'une perte nette de 2,14 milliards au quatrième trimestre, une première depuis 2011.Bank of America reculait (-1,50%) malgré l'annonce de ses plus gros bénéfices annuels depuis 2006, en dépit d'une lourde charge de 2,9 milliards de dollars liée à la réforme fiscale récemment adoptée aux Etats-Unis.Le marché obligataire reculait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans progressait à 2,555% contre 2,537% mardi soir, et celui des bons à 30 ans avançait à 2,829%, contre 2,825% la veille.NasdaqNyse(©AFP / 17 janvier 2018 15h58)