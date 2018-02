La Bourse de New York montait à l'ouverture jeudi, aidée par des données encourageantes sur l'emploi dans un marché s'interrogeant toujours sur la politique monétaire américaine: le Dow Jones montait de 0,29% et le Nasdaq de 0,47%.Affaiblie en fin de séance par des commentaires de la Réserve fédérale confirmant sa volonté de poursuivre la remontée graduelle des taux d'intérêt mais ne précisant pas exactement à quel rythme, Wall Street avait terminé dans le rouge mercredi, le Dow Jones perdant 0,67% et le Nasdaq 0,22%.NasdaqNyse(©AFP / 22 février 2018 15h35)