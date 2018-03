Wall Street ouvre en hausse, relativise le risque de guerre commerciale

Wall Street a ouvert en hausse mardi, relativisant le risque de guerre commerciale entre les Etats-Unis et l'étranger après des commentaires d'officiels du parti républicain sur les taxes douanières souhaitées par Donald Trump: le Dow Jones prenait 0,03% et le Nasdaq 0,25%.Vers 14H45 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average s'appréciait de 8,27 points, à 24.883,03 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, progressait de 18,38 points, à 7.349,09 points.L'indice élargi S&P 500 avançait de 0,05%, ou 1,24 point, à 2.722,18 points.Lundi, Wall Street s'était retournée en cours de séance pour terminer nettement dans le vert alors que les inquiétudes liées au protectionnisme défendu par Donald Trump s'atténuaient déjà: le Dow Jones avait pris 1,37% et le Nasdaq 1,00%."Les investisseurs ont pu être secoués par la perspective d'une guerre commerciale après les récentes annonces de Donald trump sur les taxes à l'importation mais les marchés actions continuent de rebondir alors qu'il devient de plus en plus évident que le président américain n'a pas le soutien total de son parti sur ce projet", a souligné Craig Erlam, d'Oanda."Trump fait apparemment face sur le sujet des taxes à des réticences au Congrès, avec Paul Ryan (le chef de la Chambre des représentants) qui menace de faire voter une loi empêchant leur mise en place", a noté Chris Low, de FTN Financial.Mais M. Ryan n'est pas le seul à mener la fronde, ajoute M. Low, "Gary Cohn (le conseiller économique de la Maison Blanche) a organisé une réunion avec les industriels dépendant de l'importation de métaux dont les fabricants de soupe en conserve".Celui-ci aurait mis par ailleurs sa démission dans la balance la semaine dernière, selon la presse américaine.La bonne disposition des courtiers était aussi alimentée par "la prudente ouverture de la Corée du Nord", a avancé Patrick O'Hare, de Briefing.Dans la foulée du rapprochement entamé à l'occasion des jeux Olympiques d'hiver, Chung Eui-yong, conseiller pour la sécurité du président Moon Jae-in, a rencontré lundi le dirigeant nord coréen, Kim Jong Un.Au cours de ces entretiens, la Corée du Nord a exprimé "sa volonté de dénucléariser la péninsule coréenne et a clairement dit qu'il n'existe aucune raison de posséder des armes nucléaires si les menaces militaires contre le Nord disparaissent et si la sécurité de son régime est garantie", a rapporté M. Chung à son retour à Séoul.Sur le front des indicateurs, les investisseurs ont pris connaissance en cours de séance de l'évolution des commandes industrielles aux Etats-Unis, qui ont reculé de 1,4% en janvier.Egalement à l'agenda figure l'audition du secrétaire au Trésor américain, Steven Mnuchin, sur les propositions budgétaires de la Maison Blanche.Le marché obligataire se détendait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans reculait à 2,873%, contre 2,881% lundi soir, et celui à 30 ans à 3,127%, contre 3,153% à la précédente clôture.NyseNasdaq(©AFP / 06 mars 2018 16h10)