Wall Street ouvre en hausse, suit une salve d'indicateurs

Wall Street a ouvert en hausse mercredi suivant la publication de plusieurs indicateurs et attendant un compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine: le Dow Jones montait de 0,20% et le Nasdaq de 0,54%.Vers 15H15 GMT, le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de Wall Street, avançait de 49,47 points, à 24.873,48 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 37,91 points, à 7.044,80 points.L'indice élargi S&P 500 progressait de 0,34%, ou 9,28 points, à 2.705,09 points.La Bourse de New York avait terminé dans le vert mardi, les valeurs technologiques envoyant pour la première fois le Nasdaq au-dessus des 7.000 points à la clôture: le Dow Jones avait pris 0,42%, le Nasdaq 1,50% et le S&P 500 0,83%, ces deux derniers indices terminant à des records."Les investisseurs s'intéressent peu aux tensions géopolitiques sur la péninsule coréenne et se concentrent sur une vague de données économiques", ont indiqué les analystes de Wells Fargo.Les marchés semblaient peu inquiets des déclarations de Donald Trump, se vantant mardi d'avoir un bouton nucléaire "plus gros" que celui de Kim Jong-un.Pyongyang a annoncé par ailleurs mercredi la réouverture du téléphone rouge entre la Corée du Nord et la Corée du Sud en signe d'apaisement entre les deux pays, une initiative toutefois minimisée par Washington.Les investisseurs suivaient davantage la publication peu après l'ouverture des dépenses de construction aux Etats-Unis pour novembre ainsi que de l'indice ISM d'activité dans l'industrie en décembre.Les premières ont progressé dans la mesure des attentes des analystes et le second a avancé au-delà des anticipations.Les ventes de voitures pour le mois de décembre, attendues en baisse, étaient aussi à l'agenda.Egalement au centre de l'attention, la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed) qui avait abouti en décembre à une troisième et dernière hausse de taux sur l'année 2017.Les marchés sont à l'affût de précisions sur le calendrier de trois hausses de taux annoncées pour 2018 dans un contexte d'inflation encore timide.Le marché obligataire progressait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans baissait à 2,450%, contre 2,463% mardi soir, et celui des bons à 30 ans reculait à 2,795%, contre 2,814% la veille.Sur le front des valeurs, Blackberry bondissait (+6,32% à 15,97 dollars) après l'annonce d'un partenariat avec le moteur de recherche chinois Baidu dans le développement de la technologie autour du véhicule connecté et autonome.MoneyGram reculait (-7,66% à 12,29 dollars) après le blocage par les autorités américaines du rachat de l'entreprise par le chinois Ant Financial, société financière liée au géant de l'e-commerce Alibaba, amenant Pékin à réclamer mercredi un traitement "équitable".American Airlines baissait (-1,09% à 52,41 dollars) à la suite de son annonce de distribuer un bonus de 1.000 dollars à l'ensemble de son personnel.La société de biotechnologies Spark Therapeutics avançait (+0,32% à 53,48 dollars) après avoir lancé un médicament contre la dégénérescence héréditaire de la rétine à 850.000 dollars, soit l'un des traitements les plus chers au monde.NasdaqNyse(©AFP / 03 janvier 2018 16h39)