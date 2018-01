Wall Street a démarré mardi la première séance de l'année en hausse, maintenant l'optimisme dont elle a fait preuve tout au long de l'année 2017: le Dow Jones montait de 0,46% et le Nasdaq de 0,50%.La Bourse de New York avait terminé en baisse vendredi, les cours d'Apple et Amazon entraînant dans leur chute le secteur technologique: le Dow Jones avait perdu 0,36% et le Nasdaq 0,67%.NasdaqNyse(©AFP / 02 janvier 2018 15h40)