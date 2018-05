Wall Street ouvre en ordre dispersé à l'issue d'une semaine solide

Wall Street a ouvert en ordre dispersé vendredi à la fin d'une semaine de forte progression des indices, les courtiers continuant à évaluer des données sur l'inflation publiées jeudi: le Dow Jones prenait 0,08% et le Nasdaq lâchait 0,15%.La Bourse de New York avait terminé en hausse jeudi, la progression modérée des prix à la consommation aux Etats-Unis en avril laissant entrevoir aux courtiers une hausse moins agressive des taux d'intérêt par la banque centrale américaine: le Dow Jones avait pris 0,80% et le Nasdaq 0,89%.(©AFP / 11 mai 2018 15h43)