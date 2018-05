Wall Street ouvre en ordre dispersé à l'issue d'une semaine solide

Wall Street a ouvert en ordre dispersé vendredi à la fin d'une semaine de forte progression des indices, les courtiers continuant à évaluer des données sur l'inflation publiées jeudi.Vers 13H45 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, gagnait 0,21% à 24.791,99 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, baissait de 0,06% à 7.400,35 points, reprenant son souffle après une progression de 4,4% depuis vendredi dernier.L'indice élargi S&P 500 avançait de 0,08% à 2.725,21 points.La Bourse de New York avait terminé en hausse jeudi, la progression modérée des prix à la consommation aux Etats-Unis en avril laissant entrevoir aux courtiers une hausse moins importante des taux d'intérêt par la banque centrale américaine: le Dow Jones avait pris 0,80% et le Nasdaq 0,89%."Les actions se dirigent vers un gain hebdomadaire solide appuyé par des données sur l'inflation moins fortes qu'anticipé qui apaisent les préoccupations de hausses de taux de la Fed", ont affirmé les analyses de Charles Schwab.Sans incident majeur vendredi, les trois principaux indices de Wall Street devraient afficher une hausse d'au moins 2% sur la semaine, grâce notamment au rapport sur les prix à la consommation publié jeudi.Hors coûts des aliments et de l'énergie, ce rapport a montré que les prix ont avancé en avril de 0,1% sur une base mensuelle et de 2,1% sur une base annuelle.Ces chiffres suggèrent une action un peu moins énergique de la banque centrale américaine (Fed) pour atteindre ses objectifs de hausses de taux d'intérêt et davantage d'oxygène pour les coûts d'emprunt des ménages et entreprises aux Etats-Unis.Par ailleurs, "étant donné que l'inflation a été particulièrement faible au premier semestre 2017, les comparaisons d'une année sur l'autre sont artificiellement rehaussées sur les six premiers mois de l'année", a souligné Karl Haeling de LBBW.Les rendements de la dette américaine continuaient à se détendre: le taux d'intérêt à dix ans reculait à 2,960% contre 2,962% la veille à la clôture, et celui à 30 ans baissait à 3,102%, contre 3,108% jeudi soir.Au rang des indicateurs économiques vendredi, les prix des produits importés ont progressé de 0,6% en avril sur un mois et les courtiers étaient dans l'attente de l'indicateur sur le moral des ménages en mai réalisé par l'Université du Michigan.(©AFP / 11 mai 2018 15h57)