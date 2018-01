Wall Street ouvre en ordre dispersé

Wall Street a ouvert en ordre dispersé lundi, le marché restant prudent face au "shutdown" entré en vigueur samedi tout en surveillant les résultats d'entreprises et une série d'acquisitions de grande envergure: le Dow Jones cédait 0,15% tandis que le Nasdaq prenait 0,01%.Vers 14H45 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average baissait de 38,90 points à 26.032,82 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 0,78 point, à 7.337,16 points.L'indice élargi S&P 500 était quasiment inchangé, cédant 0,07% à 2.810,23 points.La Bourse de New York avait terminé dans le vert vendredi, l'optimisme quant à des avancées sur le budget américain faisant grimper le Dow Jones de 0,21% et propulsant le Nasdaq (+0,55%) et le S&P 500 (+0,44%) à des niveaux inédits.Mais depuis samedi, les administrations fédérales américaines sont partiellement fermées faute d'un vote favorable sur le budget américain au Sénat.Toutefois, a nuancé Mickey Levy de Berenberg, "on a déjà traversé plusieurs fois des paralysies budgétaires dans le passé, le plus récemment en 2013", et "il a été démontré qu'elles avaient peu d'impact sur les tendances économiques, les taux d'intérêt, le marché des actions, ou même le dollar".Aucun indicateur majeur n'était prévu à l'agenda lundi, en attendant la diffusion vendredi de la première estimation sur le Produit intérieur brut du 4e trimestre.Les investisseurs digéraient en revanche plusieurs opérations d'ampleur: le rachat par le laboratoire français Sanofi de Bioverativ pour 11,6 milliars de dollars, celui de Juno Therapeutics par Celgene pour 9 milliards de dollars et l'acquisition par l'assureur AIG de Validus pour 5,6 milliards de dollars."Ces accords proposent tous une prime plutôt intéressante par rapport au cours de Bourse des entreprises, ce qui laisse penser à certains que le marché a encore pas mal de marge pour monter", a relevé Patrick O'Hare de Briefing.La saison des résultats d'entreprises se poursuit par ailleurs, avec notamment ceux lundi du groupe de services pétroliers Halliburton (+2,47%) qui a fortement réduit ses pertes en 2017.Plus tard dans la semaine sont prévus entre autres la diffusion des comptes de Netflix lundi après la clôture, de Johnson & Johnson et Procter & Gamble mardi, de General Electric mercredi, de Caterpillar jeudi et de American Airlines vendredi.Le marché obligataire se détendait un peu: le rendement des bons du Trésor à 10 ans, monté vendredi à son plus haut niveau depuis 2014, reculait à 2,643% contre 2,659% vendredi soir et celui des bons à 30 ans baissait à 2,913%, contre 2,933% à la précédente clôture.NasdaqNyse(©AFP / 22 janvier 2018 16h02)