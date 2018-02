Wall Street ouvre en petite hausse après des commentaires de Jerome Powell

Wall Street a ouvert en petite hausse mardi après la publication des premiers commentaires publics sans grande surprise du nouveau président de la banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell: le Dow Jones prenait 0,16% et le Nasdaq 0,01%.Vers 15H10 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average progressait de 40,46 points à 25,749,73 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 0,68 point, à 7.422,15 points.L'indice élargi S&P 500 avançait de 0,10%, ou 2,68 points, à 2.782,28 points.La Bourse de New York avait terminé en forte progression lundi, soutenue par un secteur technologique en grande forme et par un repli des taux d'intérêt à la veille de l'audition de M. Powell.Dans un bref discours qu'il devait prononcer en cours de séance dans le cadre de l'audition bi-annuelle traditionnelle sur l'état de l'économie par les élus, le successeur de Janet Yellen a décrit "des perspectives économiques fortes" et une croissance économique dopée par "une politique budgétaire devenue plus stimulante".Son texte "s'inscrit dans la lignée du positionnement de Janet Yellen bien qu'il se soit montré plus enthousiaste sur l'effet de la politique" de la Fed, ont indiqué les analystes de Pantheon Macro.L'inflation devrait "monter" cette année et les salaires "accélérer aussi" a noté M. Powell, tandis que la récente volatilité des marchés n'a pas altéré la bonne orientation des conditions financières.L'avocat d'affaires a également promis "d'autres hausses des taux graduelles", ne précisant pas si cela concernait trois hausses de taux comme prévu par l'institution, ou davantage.Il "s'est montré optimiste (...) tout en évitant d'envoyer un signal fort sur le sens de sa politique", ont résumé les analystes de HFE.Les taux d'intérêt sur la dette américaine se sont tendus juste après la publication du texte avant de se replier ensuite: le taux des bons du Trésor à 10 ans se stabilisait à 2,861% contre 2,862% lundi soir et celui à trente ans reculait à 3,147% contre 3,153% la veille.Le marché attendait désormais une séance de questions-réponses du président de l'institution."M. Powell est un vétéran de la communication à la Fed. Il a vu à travers ses prédécesseurs comment un lapsus pouvait causer des ravages inutiles (sur les marchés, ndlr). Nous nous attendons donc à ce qu'il choisisse prudemment ses mots", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.Sur le front macro-économique les nouvelles étaient plutôt positives: les prix des logements aux Etats-Unis se sont inscrits en hausse en décembre tandis que les commandes de biens durables ont reculé en janvier.La confiance des consommateurs a quant à elle atteint en février son plus haut niveau depuis 2000.Sur le front des valeurs, le groupe de grande distribution Macy's bondissait (+11,42% à 30,58 dollars) après la publication de bénéfices en forte hausse.Le câblo-opérateur Comcast (-5,18% à 37,53 dollars) a dévoilé mardi une offre de 31 milliards de dollars pour acquérir la chaîne de télévision britannique Sky, renchérissant sur une offre initiale du groupe 21st Century Fox (-1,47% à 38,24 dollars), l'empire du magnat Rupert Murdoch.Disney chutait également (-2,66% à 106,89 dollars) alors que le groupe souhaite acquérir une partie des activités de Fox.(©AFP / 27 février 2018 16h28)