Wall Street a ouvert en petite hausse mardi après la publication d'un premier discours public sans grande surprise du nouveau président de la banque centrale américaine Jerome Powell: le Dow Jones prenait 0,05% et le Nasdaq 0,06%.La Bourse de New York avait terminé en forte progression lundi, soutenue par un secteur technologique en grande forme et par un repli des taux d'intérêt à la veille de l'audition du nouveau président de la banque centrale américaine.(©AFP / 27 février 2018 15h41)