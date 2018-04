Wall Street ouvre en petite hausse après une série de résultats

Wall Street a débuté la séance en légère hausse mercredi, accueillant avec un enthousiasme prudent une salve de résultats d'entreprises meilleurs que prévu dans leur ensemble sur fond de hausse des taux d'intérêt: le Dow Jones gagnait 0,28% et le Nasdaq 0,10%.La Bourse de New York avait terminé nettement dans le rouge mardi dans un marché fébrile face à la montée du taux d'emprunt de la dette américaine à 10 ans au-dessus du cap symbolique des 3% pour la première fois en quatre ans et à des commentaires mitigés de Caterpillar sur ses prévisions: le Dow Jones avait cédé 1,74% et le Nasdaq 1,70%.(©AFP / 25 avril 2018 15h54)