Wall Street ouvre sans direction, ballotée par plusieurs indicateurs

Wall Street a ouvert sans direction jeudi au lendemain de records, ballotée par plusieurs indicateurs économiques partagés, alors que la saison des résultats se poursuit: le Dow Jones reculait de 0,02% et le Nasdaq prenait 0,03%.Vers 14H45 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdait 5,07 points à 26.110,58 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 1,84 point, à 7.300,12 points.L'indice élargi S&P 500 avançait de 0,04%, ou 1,22 point, à 2.803,78 points.La Bourse de New York avait repris sa course aux sommets mercredi, le Dow Jones terminant pour la première fois au-dessus des 26.000 points (+1,26%), soutenu par le cours de Boeing et l'envolée des valeurs technologiques, le Nasdaq (+1,03%) et le S&P 500 (+0,94%) affichant également des records.A cette occasion, le Dow Jones et le S&P 500 ont affiché leur plus forte progression en une séance depuis la fin novembre 2017."Les indices américains sont partagés et le marché évalue les statistiques mitigées dans l'immobilier, l'emploi et l'industrie manufacturière régionale", ont commenté les analystes de Schwab.Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont atteint un plus bas depuis 45 ans tandis que les statistiques de mises en chantier en décembre et l'activité économique dans la région de Philadelphie ont déçu.Les résultats trimestriels d'entreprises continuaient par ailleurs à capter l'attention des marchés, Morgan Stanley avançant (+0,51% à 55,63 dollars) grâce à un bénéfice net à 516 millions de dollars très affecté toutefois par la réforme fiscale.Le producteur d'aluminium et de bauxite américain Alcoa chutait quant à lui (-7,50% à 52,72 dollars) après avoir annoncé une perte nette et des résultats ajustés inférieurs aux attentes.Les résultats d'American Express et IBM étaient attendus après la séance.Le marché obligataire reculait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans se tendait et passait le cap des 2,60% pour la première fois depuis mars 2017 à 2,6010% contre 2,590% mercredi soir, et celui des bons à 30 ans avançait à 2,876% contre 2,857% la veille.(©AFP / 18 janvier 2018 16h07)