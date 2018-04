Wall Street plombée par la tech et les craintes de guerre commerciale

La Bourse de New York a fortement reculé lundi, victime de la chute de quelques valeurs stars de la tech comme Amazon ou Intel et de la crainte d'un regain de tensions commerciales entre les Etats-Unis et ses grands partenaires.Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones Industrial Average a perdu 1,92% à 23.638,68 points tandis que le Nasdaq, à forte coloration technologique, a cédé 2,74% à 6.870, 12 points.(©AFP / 02 avril 2018 22h05)