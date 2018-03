Wall Street plonge à la clôture après des sanctions contre la Chine

Wall Street a terminé en forte baisse jeudi, accueillant avec une inquiétude marquée l'annonce de sanctions commerciales par Donald Trump contre la Chine qui pourraient atteindre 60 milliards de dollars et entraîner des représailles de Pékin.Selon les résultats provisoires à la clôture, l'indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a perdu 2,93%, ou 723,21 points, à 23.959,10 points, et le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 2,43%, ou 178,61 points à 7.166,68 points et l'indice élargi S&P 500 a abandonné 2,52%, ou 68,26 points, à 2.643,67 points.(©AFP / 22 mars 2018 21h12)