Wall Street a débuté la séance en nette hausse vendredi, accueillant avec enthousiasme un rapport américain faisant état d'un bond des créations d'emplois en février accompagné d'une hausse modérée des salaires: le Dow Jones prenait 0,65% et le Nasdaq 0,66%.La Bourse de New York avait déjà terminé dans le vert jeudi, faisant preuve d'un optimisme prudent après des annonces de la Maison Blanche officialisant de nouvelles taxes à l'importation d'acier et d'aluminium tout en laissant la porte ouverte à plusieurs exemptions: le Dow Jones avait gagné 0,38% et le Nasdaq 0,42%.NyseNasdaq(©AFP / 09 mars 2018 15h39)