Wall Street portée à l'ouverture par une salve de fusions et de résultats

Wall Street montait à l'ouverture lundi à l'entame d'une semaine chargée en événements macroéconomiques, après une salve de grosses opérations de fusions-acquisitions et de résultats de bonne tenue: le Dow Jones gagnait 0,51% et le Nasdaq 0,22%.La Bourse de New York avait terminé la séance en ordre dispersé vendredi dans le sillage de comptes trimestriels contrastés, les investisseurs saluant notamment les chiffres du géant Amazon tout en sanctionnant ceux d'ExxonMobil: le Dow Jones Industrial Average avait lâché 0,05% tandis que le Nasdaq s'était octroyé 0,02%.(©AFP / 30 avril 2018 15h38)