Wall Street portée par les valeurs de la finance et la santé

La Bourse de New York évoluait dans le vert à la mi-séance mardi, reprenant de plus belle sa course aux records grâce notamment aux valeurs de la santé et de la finance: le Dow Jones gagnait 0,47% et le Nasdaq 0,13%.Vers 17H00 GMT, le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de Wall Street, avançait de 118,02 points, à 25.401,02 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'appréciait de 9,38 points, à 7.166,76 points.L'indice élargi S&P 500 montait de 0,33%, ou 9,12 points, à 2.756,83 points.Après une pause lundi, en particulier pour le Dow Jones, les trois grands indices de Wall Street reprenaient leur élan de début d'année et se dirigeaient vers de nouveaux sommets."Les éléments ayant nourri cette hausse ont été largement débattus, qu'il s'agisse du faible niveau des taux d'intérêt, de la forte progression des bénéfices des entreprises, de la croissance mondiale généralisée, ou de l'optimisme lié à la réforme fiscale (américaine)", a relevé Patrick O'Hare de Briefing."Mais avec l'envolée récente du marché des actions, on parle de plus en plus de ce qui pourrait renverser cette tendance", a-t-il ajouté en soulignant que la remontée en cours des taux d'intérêt figurait en haut de la liste.Mardi, "il n'y a pas de nouvelles informations, économiques ou politiques, justifiant en tant que telle la progression des indices", a souligné Christopher Low de FTN Financial."Mais avec des indicateurs qui dans leur ensemble reflètent une économie de plus en plus solide, on voit revenir sur le marché des petits investisseurs", a-t-il remarqué. Il sera à cet égard important de surveiller les chiffres sur les ventes au détail et l'inflation vendredi car "s'ils sont meilleurs que prévu, on s'attendra à un PIB supérieur à 3%".Il est aussi possible que selon lui l'argent sortant mardi du marché obligataire, en nette baisse, soit en partie réinvesti sur le marché des actions.Signe d'une moindre demande, le rendement des bons du Trésor à 10 ans évoluait à 2,538%, contre 2,480% lundi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,885% contre 2,811% la veille.Les investisseurs se préparent par ailleurs à la diffusion des résultats trimestriels des entreprises cotées. Les banques JPMorgan Chase (+1,00% à 109,58 dollars) et Wells Fargo (+1,06% à 62,70 dollars) donneront vendredi le coup d'envoi officieux de cette saison.L'indice représentant le secteur bancaire au sein du S&P 500 était particulièrement en forme mardi (+1,19%) tout comme celui de la santé (+1,02%).Prenant la tête du Dow Jones, le laboratoire Johnson & Johnson montait ainsi de 2,35% à 145,22 dollars.L'avionneur Boeing s'octroyait une progression de 1,92% à 316,10 dollars. Le groupe a annoncé avoir livré un nombre record d'avions commerciaux en 2017 et a enregistré un bond de 36,5% de ses commandes nettes.Intel cédait 1,94% à 43,87 dollars. Son patron Brian Krzanich a assuré lundi soir que les conséquences des failles de sécurité qui touchent l'industrie des micro-processeurs étaient limitées grâce à une collaboration "remarquable" entre les entreprises technologiques.Parmi les autres valeurs du jour figure Altice USA, qui bondissait de 15,13% à 24,28 dollars, au lendemain de l'annonce de la séparation entre les activités américaines et européennes du groupe de médias et télécoms européens contrôlées par Patrick Drahi.La chaîne de supermarchés Target (+3,35% à 69,43 dollars) profitait d'une bonne saison des fêtes de fin d'année lui ayant permis de relever ses prévisions pour l'année.Les ventes de la marque de vêtements Urban Outfitters ont en revanche déçu et l'action perdait 4,59% à 32,19 dollars.NasdaqNyse(©AFP / 09 janvier 2018 18h22)