Wall Street poursuit sa course aux records malgré des indicateurs mitigés

Wall Street évoluait dans le vert à la mi-séance, prête à atteindre de nouveaux sommets après la diffusion de chiffres sur l'économie américaine un peu décevants mais restant de bonne tenue: le Dow Jones prenait 0,36% et le Nasdaq 0,64%.Vers 17H10 GMT, le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de Wall Street, avançait de 91,44 points, à 25.166,57 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 45,52 points, à 7.123,44 points.L'indice élargi S&P 500 progressait de 0,36%, ou 9,82 points, à 2.733,81 points.Depuis le début de la semaine, les trois grands indices de Wall Street battent chaque jour des records, le Dow Jones atteignant même le seuil symbolique des 25.000 points pour la première fois jeudi."Le marché des actions continue à profiter d'un élan d'optimisme sur l'économie américaine et sur les bénéfices des entreprises", a estimé Bill Lynch d'Hinsdale Associates.Certes le rapport officiel mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis publié vendredi a montré que les créations d'emplois avaient fléchi en décembre."Mais le chiffre pour novembre a été révisé à la hausse, ce qui relativise la moindre performance de décembre", a souligné M. Lynch.De plus le taux de chômage reste à un niveau particulièrement bas, à 4,1%, et la rémunération horaire moyenne continue de progresser (+0,3%), à 26,63 dollars."Le marché du travail s'approchant probablement du plein emploi, il n'est pas surprenant de voir des gros titres un peu décevants", a souligné Patrick O'Hare de Briefing. "C'est peut-être le signe que les employeurs ont du mal à trouver des salariés qualifiés, ce qui se traduit aussi par une légère pression à la hausse sur les salaires", a-t-il souligné.La croissance de l'activité dans les services a de son côté légèrement ralenti son rythme de progression en décembre, s'affichant un peu en-dessous des attentes des analystes. Mais là aussi "il ne faut pas oublier qu'on reste largement en expansion", a souligné M. Lynch.Aussi entre l'impact probablement positif de la récente réforme fiscale sur les résultats des entreprises, qu'il s'agisse de la baisse du taux d'imposition ou des facilités accordées aux groupes souhaitant rapatrier leurs fonds actuellement stockés à l'étranger, et la remontée des taux d'intérêt, favorable aux banques, la saison des résultats s'annonce selon lui sous de bons auspices.Le marché obligataire reculait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 2,477%, contre 2,453% jeudi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,813% contre 2,786% la veille.Apple prenait 1,03% à 174,82 dollars. Le géant de l'informatique a indiqué jeudi soir que ses appareils étaient aussi concernés par la faille de sécurité repérée dans certaines puces du spécialiste des micro-processeurs Intel et qu'il avait diffusé des correctifs pour limiter son possible impact. Intel reprenait 1,25% à 44,99 dollars après deux séances consécutives de baisse.Dans le secteur de la distribution, la maison mère des chaînes Kmart et Sears Store, Sears Holding, cédait 2,11% à 3,50 dollars au lendemain de l'annonce de la fermeture de 103 magasins d'ici avril.La chaîne de biens culturels Barnes & Noble chutait pour sa part de 15,38% à 5,50 dollars après avoir indiqué que ses ventes à nombre de magasins comparables avaient reculé de 6,4% pendant la période des fêtes en raison principalement d'une baisse du trafic dans ses magasins.Le spécialiste des boissons alcoolisées Constellation Brands perdait 2,11% à 221,02 dollars après la diffusion d'un chiffre d'affaires en baisse pour le troisième trimestre de son exercice fiscal.(©AFP / 05 janvier 2018 18h43)