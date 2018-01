Wall Street, poursuivant sur son élan, ouvre en hausse

La Bourse de New York, aidée par les valeurs de la santé et de la technologie, a débuté la séance en hausse mardi, toujours en forme en attendant le début de la saison des résultats: le Dow Jones gagnait 0,14% et le Nasdaq 0,24%.Wall Street avait fini en ordre dispersé lundi, reprenant un peu son souffle après un début d'année animé, marqué par l'enchaînement de records pour chacun des indices: le Dow Jones a cédé 0,05% tandis que le Nasdaq (+0,29%) et le S&P 500 (+0,17%) ont grimpé à de nouveaux sommets.NasdaqNyse(©AFP / 09 janvier 2018 15h38)