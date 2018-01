Wall Street, poursuivant sur son élan, ouvre en hausse

La Bourse de New York, aidée par les valeurs de la santé et de la finance, a débuté la séance en hausse mardi, toujours en forme en attendant le début de la saison des résultats: le Dow Jones gagnait 0,29% et le Nasdaq 0,06%.Vers 14H50 GMT, le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de Wall Street, avançait de 73,09 points, à 25.356,09 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, grappillait 4,03 points, à 7.161,42 points.L'indice élargi S&P 500 montait de 0,19%, ou 5,19 points, à 2.752,90 points.Wall Street avait fini en ordre dispersé lundi, reprenant un peu son souffle après un début d'année animé, marqué par l'enchaînement de records pour chacun des indices: le Dow Jones avait cédé 0,05% tandis que le Nasdaq (+0,29%) et le S&P 500 (+0,17%) avaient grimpé à de nouveaux sommets. Ces deux derniers indices avaient pourtant débuté la séance dans le rouge."Le marché des actions s'est un peu incliné mais n'a pas cédé", a commenté Patrick O'Hare de Briefing. "On ne ressent peut-être pas une envie folle d'acheter mais on ne ressent pas non plus le besoin pressant de vendre", a-t-il ajouté."Les éléments ayant nourri cette hausse ont été largement débattus, qu'il s'agisse du faible niveau des taux d'intérêt, de la forte progression des bénéfices des entreprises, de la croissance mondiale généralisée, ou de l'optimisme lié à la réforme fiscale (américaine)", a noté le spécialiste."Mais avec l'envolée récente du marché des actions, on parle de plus en plus de ce qui pourrait renverser cette tendance", a-t-il ajouté en soulignant que la remontée en cours des taux d'intérêt figurait en haut de la liste.Les responsables de la Réserve fédérale tablent pour l'instant sur trois nouvelles hausses des taux directeurs en 2018.En attendant les décisions de la banque centrale américaine, les investisseurs se préparent à la diffusion des résultats trimestriels des entreprises cotées. Les banques JPMorgan Chase et Wells Fargo donneront vendredi le coup d'envoi officieux de cette saison.L'indice représentant le secteur bancaire au sein du S&P 500 était particulièrement en forme mardi (+0,93%) tout comme celui de la santé (+0,74%). Le secteur de la technologie, après avoir débuté dans le vert, s'inclinait (-0,26%) dans le sillage de ses plus grands représentants Apple (-0,29%), Netflix (-0,43%) ou Facebook (-0,25%).Le marché obligataire reculait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans évoluait à 2,520%, contre 2,480% lundi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,858% contre 2,811% la veille.NasdaqNyse(©AFP / 09 janvier 2018 16h09)