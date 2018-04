Wall Street a démarré la séance en hausse mercredi, réagissant positivement à une nouvelle salve de résultats d'entreprises encourageants malgré une chute du cours d'IBM: le Dow Jones prenait 0,02% et le Nasdaq 0,15%.Mardi, la Bourse de New York avait terminé en nette hausse, déjà stimulée par des résultats d'entreprises meilleurs que prévu, Netflix en tête, et des signaux optimistes sur l'économie américaine: le Dow Jones avait pris 0,87% et le Nasdaq 1,74%.NyseNasdaq(©AFP / 18 avril 2018 15h39)