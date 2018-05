Wall Street, prudente, se replie en attendant la Fed

Après un début de séance hésitant mercredi, Wall Street s'enfonçait dans le rouge peu après l'ouverture, la bonne forme d'Apple ne parvenant pas à éclipser la nervosité des investisseurs face à une réunion de la banque centrale américaine (Fed).Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, cédait 0,17%, à 24.058,50 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, baissait de 0,18%, à 7.117,71 points.L'indice élargi S&P 500 abandonnait 0,25%, à 2.648,11 points.La Bourse de New York avait terminé sans direction mardi, Apple servant de locomotive au Nasdaq (+0,91%), tandis que le Dow Jones (-0,27%) était lesté par les valeurs pharmaceutiques.Le groupe de la marque à la pomme, la première capitalisation boursière à Wall Street, grimpait encore de 3,21% peu après l'ouverture mercredi. Il a particulièrement choyé ses actionnaires en annonçant, au-delà de résultats supérieurs aux attentes, un programme de rachat de ses propres actions pour 100 milliards de dollars.Mais les investisseurs restaient prudents avant la conclusion d'une rencontre des responsables de la Fed, en cours de séance.Son comité de politique monétaire devrait laisser ses taux directeurs inchangés mais les acteurs du marché seront sensibles à tout signal sur un relèvement futur des taux alors que l'inflation se manifeste et que le chômage reste bas.Le dernier indicateur sur le sujet, l'enquête mensuelle d'ADP publiée mercredi, a montré que le secteur privé aux Etats-Unis avait continué de créer de nombreux emplois en avril (204.000 nouveaux postes). Les chiffres officiels seront publiés vendredi et les analystes s'attendent à ce que le taux de chômage recule à 4%."Les investisseurs redoutent qu'un rapport solide sur l'emploi ne déclenche sur les marchés la crainte de voir la Réserve fédérale adopter une attitude plus agressive dans la remontée de ses taux directeurs", a remarqué Patrick O'Hare, de Briefing.Les taux d'intérêt se tendaient un peu sur le marché obligataire: le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 2,970%, contre 2,964% mardi soir, et celui à 30 ans à 3,130%, contre 3,129% à la précédente clôture.(©AFP / 02 mai 2018 16h02)