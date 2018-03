Wall Street a démarré la séance en hausse mardi, rassurée par un ralentissement de l'inflation et peu perturbée par le départ du chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson: le Dow Jones gagnait 0,33% et le Nasdaq 0,52%.La Bourse de New York avait terminé en ordre dispersé lundi, l'indice Dow Jones (-0,62%) souffrant des craintes d'une guerre commerciale mondiale attisée par Donald Trump tandis que le Nasdaq (+0,36%) avait fini à un nouveau record.NyseNasdaq(©AFP / 13 mars 2018 14h48)