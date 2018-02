Wall Street rebondit à l'ouverture après avoir défié Jerome Powell

Wall Street rebondissait à l'ouverture mercredi, se reprenant après avoir accueilli avec défiance la veille le premier discours public du nouveau président de la banque centrale américaine: le Dow Jones prenait 0,44% et le Nasdaq 0,49%.Vers 15H15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average progressait de 110,97 points à 25.521,00 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 35,72 points à 7.366,07 points.L'indice élargi S&P 500 avançait de 0,44%, ou 11,96 points, à 2.756,24 points.La Bourse de New York avait reculé mardi, craignant que l'optimisme de Jerome Powell lors de son audition au Congrès n'aboutisse à plus de hausses de taux d'intérêt que les trois prévues en 2018."Les marchés rebondissent après une réaction belliciste au premier discours de politique monétaire du président de la Fed" mardi au Congrès, ont noté les analystes de Schwab.Le successeur de Janet Yellen y a fait part de sa confiance accrue depuis décembre dans les perspectives d'inflation et de croissance aux Etats-Unis, notamment grâce au stimulus de la réforme fiscale adoptée en fin d'année dernière.Il a par ailleurs conforté à travers le ton de son discours l'anticipation de trois hausses de taux cette année, et n'a, sans le mentionner explicitement, pas fermé la porte à une quatrième hausse de taux d'intérêt pour 2018."Je dois admettre que le positionnement très confiant d'une nouvelle recrue (à la présidence de la Fed) n'est pas ce que l'on souhaite toujours entendre", a noté Chris Low de FTN Financial, ajoutant que certains y ont décelé un "excès de confiance", voire de l'"arrogance".Mercredi, les marchés prenaient connaissance des chiffres de la croissance américaine, révisée en baisse pour le 4e trimestre à 2,5% en rythme annuel contre 2,6% précédemment, une révision toutefois anticipée.Egalement sur le front macro-économique, les promesses de ventes de logements ont lourdement chuté en janvier et l'activité économique dans la région de Chicago a ralenti son rythme de progression en février.Le marché obligataire progressait: le taux des bons du Trésor à 10 ans reculait à 2,883% contre 2,893% la veille, et celui à 30 ans baissait à 3,144% contre 3,159% à la précédente clôture.Mercredi est la dernière journée de courtage de février, un mois qui a connu de fortes turbulences après un retour brutal de la volatilité.Parmi les valeurs du jour, le groupe Lowe's chutait (-5,79% à 90,24 dollars) après la publication de résultats trimestriels sous les anticipations, traduisant les difficultés persistantes de la grande distribution traditionnelle aux Etats-Unis.Le groupe pharmaceutique Celgene reculait fortement (-8,06% à 88,06 dollars), après avoir indiqué que l'agence américaine du médicament (FDA) a refusé d'étudier sa demande d'approbation d'un traitement contre la sclérose en plaques, en raison de données insuffisantes.Le géant du commerce en ligne Amazon avançait quant à lui (+0,85% à 1.524,84 dollars) après avoir confirmé mardi l'acquisition du fabricant de sonnettes intelligentes Ring, une transaction évaluée par la presse américaine autour de 1 milliard de dollars.Les titres de fabricants d'armes à feu accusaient par ailleurs une baisse, à l'image de Sturm Ruger (-2,93% à 44,75 dollars) et American Outdoor Brands (-1,51% à 9,16 dollars), la maison mère de Smith & Wesson.L'une des plus grandes chaînes de magasins d'articles de sports des Etats-Unis, Dick's Sporting Goods (+1,43% à 32,25 dollars), a annoncé mercredi qu'il cessait immédiatement de vendre des fusils d'assaut semi-automatiques, deux semaines après la tuerie dans un lycée de Parkland (Floride) qui a fait 17 morts.(©AFP / 28 février 2018 16h43)