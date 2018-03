Wall Street rebondissait à l'ouverture lundi alors que les craintes de bras de fer commercial entre Pékin et Washington s'atténuaient un peu: le Dow Jones prenait 1,39% et le Nasdaq 1,90%, dépassant même les 2% après quelques minutes de séance.La semaine dernière, les craintes d'une guerre commerciales et les déboires de Facebook avaient fait plonger le Dow Jones de 5,67% et de plus de 1.100 points rien que sur les séances de jeudi et vendredi, le Nasdaq avait chuté de 6,54% et le S&P 500 de 5,71%.NyseNasdaq(©AFP / 26 mars 2018 15h47)