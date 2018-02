La Bourse de New York rebondissait nettement vendredi à l'ouverture à la fin d'une semaine chaotique dominée par les inquiétudes sur le retour de l'inflation et de la volatilité sur les marchés: le Dow Jones grimpait de 0,88% et le Nasdaq de 1,27%.Wall Street, après un accès de faiblesse en toute fin de séance, avait dégringolé jeudi jusqu'à faire chuter ses indices vedettes de plus de 10% depuis les sommets atteints fin janvier.NasdaqNyse(©AFP / 09 février 2018 15h44)