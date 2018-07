Wall Street rebondit après plusieurs séances difficiles

Wall Street évoluait en hausse à l'ouverture mardi, le marché tentant de rebondir après une nouvelle salve de résultats d'entreprises et d'indicateurs en attendant les chiffres trimestriels d'Apple.Vers 13H50 GMT, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, gagnait 0,45% à 25.420,40 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'appréciait de 0,44% à 7.663,65 points après avoir perdu plus de 1% à chacune des trois séances précédentes.L'indice élargi S&P 500 montait de 0,41% à 2.814,02 points.La Bourse de New York avait terminé en net recul lundi, minée par une défiance continue à l'encontre des valeurs technologiques après les résultats trimestriels jugés décevants de plusieurs poids lourds du secteur: le Dow Jones avait perdu 0,57% et le Nasdaq 1,39%.Mardi, "le marché tente de limiter les dégâts", a estimé Patrick O'Hare de Briefing.Mais "franchement, les gains sont assez faibles par rapport au repli des derniers jours, en particulier pour le Nasdaq. Ce qui suggère que les acteurs restent un peu méfiants quant à la possibilité d'un rebond vraiment collectif", a-t-il avancé.Les investisseurs ont selon lui de nombreux facteurs à prendre en compte mardi, qu'il s'agisse "des nombreux résultats d'entreprises ou statistiques sur l'économie, d'une décision intrigante de la Banque du Japon, du début d'une réunion de la banque centrale américaine et du spectre des résultats d'Apple après la clôture".Deux entreprises membres du Dow Jones ont notamment fait part de chiffres trimestriels contrastés, le fabricant de produits ménagers et d'hygiène Procter and Gamble reculant de 0,19% en Bourse après des ventes décevantes tandis que le laboratoire pharmaceutique Pfizer prenait 0,88% à la faveur d'un bond de son bénéfice net à 3,87 milliards de dollars.Après des mois de statu quo, la Banque du Japon (BoJ) a finalement procédé à de petits ajustements de sa politique monétaire ultra-accommodante, signalant que la route vers l'objectif d'inflation de 2% serait encore très longue.La banque centrale américaine conclura de son côté mercredi une réunion monétaire de deux jours au cours de laquelle elle devrait maintenir les taux d'intérêt en l'état mais confirmer son intention de les relever plus tard dans l'année.Du côté des indicateurs, l'activité manufacturière en Chine s'est essoufflée en juillet, la croissance économique dans la zone euro a ralenti au deuxième trimestre, et les dépenses et revenus des ménages américains ont progressé de concert en juin dans la mesure des attentes des analystes.Le marché obligataire se détendait: le rendement sur la dette américaine à dix ans reculait à 2,955%, contre 2,973% lundi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,073%, contre 3,105% la veille.(©AFP / 31 juillet 2018 16h07)