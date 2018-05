Wall Street a terminé en hausse mercredi, reléguant au second plan les inquiétudes sur les tensions géopolitiques et la montée des taux pour se concentrer sur les résultats encourageants de la chaîne de magasins Macy's et un indicateur solide.Selon des résultats provisoires à la clôture, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 0,26% à 24.769,55 points et le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est apprécié de 0,63%, à 7.398,30 points.(©AFP / 16 mai 2018 22h11)