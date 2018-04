Wall Street recule à l'ouverture, inquiète de frappes en Syrie

Wall Street a ouvert en baisse mercredi, inquiète des conséquences d'éventuelles frappes militaires américaines sur la Syrie après une attaque chimique présumée, Damas étant l'allié de Moscou: le Dow Jones lâchait 0,74% et le Nasdaq 0,55%.La Bourse de New York avait terminé en forte hausse mardi, accueillant avec enthousiasme les engagements de la Chine à s'ouvrir davantage économiquement à ses partenaires, alors que Facebook avait affiché sa meilleure séance depuis avril 2016: le Dow Jones avait pris 1,79% et le Nasdaq 2,07%.(©AFP / 11 avril 2018 15h42)