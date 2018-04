Wall Street recule à l'ouverture, inquiète de frappes en Syrie

Wall Street a ouvert en baisse mercredi, inquiète des conséquences d'éventuelles frappes militaires américaines sur la Syrie après une attaque chimique présumée, Damas étant l'allié de Moscou.Vers 14H15 GMT, l'indice vedette de Wall Street abandonnait 0,49%, ou 119,77 points, à 24.288,23 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 0,29%, ou 20,43 points, à 7.073,87 points.L'indice élargi S&P 500 perdait 0,35%, ou 9,39 points, à 2.647,48 points.La Bourse de New York avait terminé en forte hausse mardi, accueillant avec enthousiasme les engagements de la Chine à s'ouvrir davantage économiquement à ses partenaires, alors que Facebook avait affiché sa meilleure séance depuis avril 2016: le Dow Jones avait pris 1,79% et le Nasdaq 2,07%."Les marchés évaluent les conséquences des commentaires de Donald Trump sur de potentielles frappes sur la Syrie, et sur nos relations futures avec la Russie", ont indiqué les analystes de Charles Schwab.Le président américain a averti mercredi la Russie, alliée de Bachar al-Assad, que des missiles seraient lancés sur la Syrie après l'attaque chimique présumée imputée au régime syrien dans la ville rebelle de Douma.Moscou, qui avait menacé de détruire les missiles qui pourraient être tirés sur la Syrie, a mis en garde contre tout acte pouvant "déstabiliser la situation déjà fragile dans la région" et qui aurait de "graves conséquences".Les marchés étaient dans le même temps influencés par une forte hausse du salaire horaire moyen selon des chiffres du ministère du Travail.Mesure scrutée par la Fed qui surveille la remontée de l'inflation pour décider de son calendrier de hausse des taux, celui-ci a progressé de 0,4% en mars, sa plus forte hausse depuis près de deux ans.L'indice des prix à la consommation pour mars (CPI) a quant à lui légèrement reculé pour la première fois depuis mai 2017, à -0,1%.Le marché obligataire progressait: le taux d'emprunt à 10 ans des Etats-Unis reculait à 2,777%, contre 2,801% mardi soir, et celui à 30 ans à 2,992%, contre 3,021% la veille.Les rendements se repliaient "car l'indice des prix à la consommation est sans surprise pour les marchés et les tweets du président Trump sur la Syrie engendrent une fuite (des investisseurs) vers les actifs sûrs", a noté Chris Low de FTN Financial.Parmi les valeurs du jour, Delta reculait (-0,46% à 52,12 dollars) alors que la compagnie aérienne donnera officieusement jeudi le top départ de la saison des résultats du premier trimestre 2018 aux Etats-Unis.General Electric baissait (-0,27% à 13,02 dollars). Le groupe de recherche financière Cowen a conseillé dans une note d'"éviter" d'investir dans le groupe et abaissé sa prévision de cours de 15 dollars à 12 dollars.Le groupe 21st Century Fox (Murdoch) perdait 0,52% à 36,08 dollars. La chaîne américaine de télévision Fox a déclaré mardi coopérer avec l'Union européenne (UE) après que cette dernière a mené une inspection inopinée dans ses locaux londoniens sur des soupçons d'atteinte à la libre concurrence.Facebook reculait de 0,76% à 163,79 dollars au lendemain de sa meilleure séance depuis avril 2016. Après une audition de Mark Zuckerberg mardi au Sénat, le PDG du réseau social devait à nouveau s'exprimer mercredi devant la chambre des Représentants.NyseNasdaq(©AFP / 11 avril 2018 16h32)