Wall Street recule, affaiblie par le pétrole et les taux d'intérêt

Wall Street évoluait en baisse vendredi après une ouverture en ordre dispersé, affectée par la hausse des rendements sur le marché obligataire et une baisse des cours du pétrole après un tweet critique de Donald Trump.Vers 13H50 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average perdait 0,20% à 24.615,90 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, lâchait 0,51% à 7.201,43 points.L'indice élargi S&P 500 abandonnait 0,21% à 2.687,54 points.La Bourse de New York avait terminé dans le rouge jeudi, tirée vers le bas par les résultats mitigés de quelques groupes, un accès de faiblesse du secteur technologique, Apple en tête, et une légère inquiétude déjà face à la montée des taux sur le marché obligataire.Le taux d'emprunt des Etats-Unis à 10 ans se rapprochait de son plus haut depuis quatre ans vendredi, évoluant à 2,935% contre 2,910% jeudi soir, quand celui à 30 ans s'affichait à 3,127% contre 3,098% à la précédente clôture.Ces hausses s'expliquent, selon les analystes de Charles Schwab, par un début de saison des résultats et un climat économique solides, qui font craindre notamment une résurgence des pressions inflationnistes et des hausses de taux de la banque centrale américaine (Fed)."La hausse des rendements semble susciter des inquiétudes quant à des conditions de financement potentiellement plus restrictives pour les entreprises", ont-ils affirmé.De plus, le taux de rendement de la dette américaine à deux ans inscrivait quant à lui un nouveau plus haut depuis 2008 à 2,45%.L'écart de taux d'intérêt entre les taux à court terme et à long terme se réduit fortement depuis plusieurs semaines. Historiquement, le rapprochement de ces niveaux de taux, voire leur inversion, a très souvent été le signe précurseur d'un ralentissement économique, ce que craignent de nombreux observateurs.De leur côté, les valeurs du secteur de l'énergie souffraient du recul des prix du pétrole après un tweet du président américain Donald Trump dénonçant la responsabilité de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) dans les cours "artificiellement très élevés" du pétrole.Regroupées au sein d'un sous-indice du S&P 500, elles perdaient 0,93% soit la plus forte chute des 11 sous-indices.Bien qu'ils progressaient nettement après l'annonce de leurs résultats, les groupes General Electric (+6,15%) et Honeywell (+1,81%) ne parvenaient pas à soutenir la tendance.NyseNasdaq(©AFP / 20 avril 2018 16h04)