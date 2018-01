Wall Street repart de l'avant et ouvre en hausse

La Bourse de New York a débuté la séance en hausse jeudi, des premiers résultats d'entreprises encourageants l'aidant à reprendre son élan: le Dow Jones s'appréciait de 0,19% et le Nasdaq de 0,21%.Mercredi, Wall Street avait été ébranlée par des rumeurs sur la volonté des Chinois d'acheter moins de dette américaine et par un éventuel retrait des Etats-Unis du traité de l'Accord de libre-échange nord-américain (Aléna), laissant derrière elle les records du début de l'année: le Dow Jones avait cédé 0,07% et le Nasdaq 0,14%.NasdaqNyse(©AFP / 11 janvier 2018 15h35)