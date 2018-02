Wall Street reprenait le chemin de la baisse jeudi après un répit de courte durée la veille, affectée par le recul de plusieurs entreprises après leurs résultats trimestriels: le Dow Jones lâchait 0,28% et le Nasdaq 0,46%.La Bourse de New York avait clôturé le mois de janvier en hausse mercredi, le Dow Jones et le S&P 500 terminant leur dixième mois consécutif de hausse, soutenus par un bond de l'action Boeing.(©AFP / 01 février 2018 15h43)