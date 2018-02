Wall Street replonge à l'ouverture, les résultats pèsent

Wall Street reprenait le chemin de la baisse jeudi après un répit de courte durée la veille, affectée par le recul de plusieurs entreprises après leurs résultats trimestriels: le Dow Jones lâchait 0,32% et le Nasdaq 0,15%.Vers 14H45 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdait 82,43 points à 26.066,96 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 10,99 points, à 7.400,49 points.L'indice élargi S&P 500 abandonnait 0,07%, ou 2,06 points, à 2.821,75 points.La Bourse de New York avait clôturé le mois de janvier dans le vert mercredi, le Dow Jones et le S&P 500 terminant leur dixième mois consécutif de hausse, soutenus par un bond de l'action Boeing.Les investisseurs reprenaient leur souffle après "le 11e meilleur (mois de janvier) depuis 1950" a affirmé Patrick O'Hare de Briefing.L'indice S&P 500 a terminé le premier mois de l'année sur une hausse de 5,72%.Mais les résultats d'entreprises, traditionnel moteur des indices depuis plusieurs trimestres, peinaient jeudi à se matérialiser en Bourse.PayPal (-7,84%), UPS (-5,86%) et DowDuPont (-0,70%) reculaient après leurs annonces de résultats trimestriels.Microsoft (+0,57%) et Facebook (+2,28%) parvenaient en revanche à monter après leurs résultats."Le manque de réaction positive à des résultats généralement bons suggère qu'ils ont déjà été intégrés aux cours", a commenté M. O'Hare.Les marchés attendaient par ailleurs après la clôture les résultats d'Apple, Amazon et Alphabet (maison-mère de Google).Sur le plan macroéconomique, la productivité américaine a affiché un recul surprise au quatrième trimestre et les inscriptions hebdomadaire au chômage ont légèrement baissé.Le marché obligataire baissait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans se tendait à nouveau à 2,730% contre 2,705% la veille, et celui des bons à trente ans progressait à 2,954% contre 2,935 mercredi soir.La Bourse de New York devait inaugurer, en cours de séance, l'arrivée de la société spécialisée dans les magasins pour voyageurs Hudson Group.Le marché des introductions en Bourse aux Etats-Unis a connu son meilleur mois de janvier depuis 1995 d'après la société Dealogic, concentrant 18 entrées et 7,9 milliards de dollars de capitaux levés.(©AFP / 01 février 2018 15h53)