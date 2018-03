Wall Street, scrutant les rebondissements sur les taxes, ouvre en hausse

Wall Street montait à l'ouverture jeudi, accueillant avec un optimisme prudent les derniers rebondissements sur les taxes à l'importation défendues par Donald Trump ainsi que des décisions de la BCE.Vers 15H10 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, avançait de 0,19% à 24.848,84 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, prenait 0,15% à 7.407,39 points.L'indice élargi S&P 500 s'appréciait de 0,10% à 2.729,56 points.Ebranlée pendant la majeure partie de la séance par la démission du conseiller économique de la Maison-Blanche, la Bourse de New York avait clôturé en ordre dispersé mercredi alors que s'apaisaient en fin de journée les craintes d'une guerre commerciale généralisée.Les indices de la place new-yorkaise évoluent en effet depuis plusieurs séances au gré des gros titres sur les taxes sur les importations d'acier et d'aluminium annoncées au débotté la semaine dernière par le président américain. Elles ont provoqué un tollé aussi bien chez les partenaires commerciaux des Etats-Unis qu'au sein même du camp des Républicains américains."Le commerce mondial avait repris un certain tonus l'an passé. Le protectionnisme, s'il se confirme, met un risque baissier sur la croissance mondiale", a prévenu Bruno Cavalier, chef économiste de Oddo BHF, dans une note.Mais les courtiers de Wall Street, désormais habitués aux annonces tonitruantes de Donald Trump, temporisent en attendant de connaître les détails sur la forme exacte que prendront ces taxes.Jeudi, le président américain a ainsi nettement adouci le ton en promettant flexibilité et coopération avec les "vrais amis" des Etats-Unis dans l'imposition des taxes.Les indices étaient aussi aidés par les décisions de la Banque centrale européenne (BCE), qui a maintenu jeudi ses taux directeurs au plus bas mais a aussi renoncé à intégrer dans son communiqué la phrase, répétée à chaque réunion depuis décembre 2016, prévoyant "d'accroître" si nécessaire son vaste programme de rachats d'actifs."Les participants au marché savent bien que Draghi et la BCE sont prêts à faire plus si besoin, mais le changement de mots dans le communiqué peut être perçu comme un signal implicite sur le fait que la BCE y voit une promesse devenue inutile au vue de l'amélioration des conditions économiques dans la zone euro", a estimé M. O'Hare.Le marché obligataire se détendait: le taux d'emprunt à 10 ans des Etats-Unis reculait à 2,860% contre 2,883% mercredi soir, et celui à 30 ans à 3,120% contre 3,150% à la précédente clôture.Le groupe d'assurance santé Cigna chutait de 9,61% après l'annonce du rachat d'Express Scripts Holding (+10,50%), prestataire de services pharmaceutiques, pour environ 67 milliards de dollars.La chaîne de supermarchés Kroger tombait de 11,61%. Le groupe a fait part de résultats en ligne avec les attentes mais ses prévisions ont déçu.Le spécialiste de la distribution en gros Costco baissait lui de 1,75% après des résultats en dessous des anticipations.Sur le front des indicateurs, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont augmenté un peu plus fortement que prévu après avoir atteint leur plus bas niveau depuis 1969 la semaine précédente.Le gouvernement publiera vendredi les chiffres officiels de l'emploi pour février. Les analystes s'attendent à ce que le taux de chômage perde un dixième de point de pourcentage pour tomber à 4%.NyseNasdaq(©AFP / 08 mars 2018 16h28)