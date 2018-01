Wall Street stimulée par les résultats de Delta et la hausse du pétrole

La Bourse de New York évoluait dans le vert à la mi-séance jeudi, encouragée par de premiers résultats de grandes entreprises, dont Delta, et l'envolée du pétrole: le Dow Jones s'appréciait de 0,49% et le Nasdaq de 0,41%.Vers 17H15 GMT, le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de Wall Street, avançait de 123,87 points, à 25.493,00 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'octroyait 29,24 points, à 7.182,82 points.L'indice élargi S&P 500 montait de 0,38%, ou 10,44 points, à 2.758,68 points.Après un accès de faiblesse mercredi, Wall Street reprenait son élan dans le sillage des résultats, bien reçus, des premières grandes entreprises à dévoiler leurs comptes pour le quatrième trimestre: la compagnie aérienne Delta (+1,95% à 56,95 dollars) et le constructeur de maisons KB Home (+10,39% à 37,92 dollars).La saison des résultats ne commencera toutefois vraiment à battre son plein, avec les chiffres des géants bancaires JPMorgan Chase et Wells Fargo, que vendredi."On surveillera surtout leurs prévisions", a souligné Quincy Krosby de Prudential, "on veut savoir comment ces entreprises évaluent les effets sur leurs activités de la réforme fiscale et de la croissance mondiale".Le cabinet S&P Capital IQ anticipe en moyenne une progression des bénéfices des entreprises du S&P 500 de l'ordre de 10,5% sur un an.De façon générale, le marché des actions profite selon Mme Krosby d'un afflux d'argent typique en début d'année.Toutefois, a-t-elle nuancé, "il y a un sentiment croissant sur le marché que le prix des actions est plus élevé que ce que les fondamentaux des entreprises suggèrent"."On s'attend à une correction, la question est de savoir de quelle ampleur, puis à quel rythme les investisseurs reviendront sur le marché pour profiter d'achats à bon compte", a-t-elle ajouté.La montée du prix du baril de pétrole à New York, à son plus haut niveau en trois ans, aidait aussi le marché des actions, l'indice représentant le secteur de l'énergie au sein du S&P 500 prenant 2,09% et enregistrant la meilleure performance.Les majors Chevron et ExxonMobil s'appréciaient respectivement de 3,15% à 132,71 dollars et de 1,45% à 87,33 dollars.Le numéro un de la distribution Walmart montait de 0,21% à 99,88 dollars après avoir annoncé la hausse du salaire horaire minimum accordé à ses employés à 11 dollars, et l'octroi d'une prime unique pouvant montant jusqu'à 1.000 dollars.Xerox, le fabricant des célèbres photocopieurs et imprimantes, bondissait de 3,89% à 31,53 dollars. Selon le Wall Street Journal, le groupe discute avec la société japonaise Fujifilm d'un partenariat allant plus loin que leur actuelle co-entreprise.La société DST Systems, qui fournit des services technologiques aux secteurs de la finance et de la santé, gagnait 5,02% à 83,90 dollars après l'annonce de son rachat par SS&C Technologies (+5,89% à 50,50 dollars) dans une opération la valorisant 5,4 milliards de dollars, dette comprise.Le marché obligataire, au lendemain d'une séance agitée, se stabilisait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans évoluait à 2,558% contre 2,557% mercredi soir et celui des bons à 30 ans à 2,900% contre 2,898% mercredi soir."On surveille beaucoup le seuil des 2,6% sur les bons du Trésor à 10 ans pour voir si on n'entrerait pas dans une période de correction sur le marché de la dette", a indiqué Mme Krosby. "Ceci dit, à ce niveau, les rendements restent attractifs par rapport à d'autres rendements comme le Bund (le taux allemand à 10 ans) et les investisseurs comme les fonds de pensions, à la recherche de placements sûrs, vont continuer à se tourner vers les bons du Trésor", a-t-elle avancé.NasdaqNyse(©AFP / 11 janvier 2018 18h37)