Wall Street, surprise par deux annonces de Donald Trump, termine en baisse

Wall Street a terminé en baisse jeudi, le président américain Donald Trump suscitant surprise et inquiétudes en annulant son sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et en menaçant de durcir les droits de douane sur les importations de véhicules.Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a lâché 0,30% à 24.811,76 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 0,02% à 7.424,43 points.L'indice élargi S&P 500 a abandonné 0,20% à 2.727,76 points."Le marché est particulièrement concentré sur deux dossiers actuellement, les négociations commerciales et les craintes géopolitiques avec la Corée du Nord. Donald Trump vient de reculer sur les deux sujets", a indiqué Tom Cahill de Ventura Wealth Management.Le président américain a brutalement annulé jeudi le sommet prévu dans moins de trois semaines à Singapour avec le leader nord-coréen Kim Jong Un, dénonçant "l'hostilité" du régime de Pyongyang.Mercredi soir, il a ordonné à son ministre du Commerce de lancer une enquête sur les importations de véhicules aux États-Unis, celle-ci pouvant aboutir à l'imposition de taxes douanières supplémentaires."Tout cela pèse", a affirmé Nate Thooft de Manulife AM. Mais dans le fond "la résilience du marché n'est pas mauvaise"."Désormais les investisseurs savent comment se comporte Donald Trump. Tout cela fait partie de sa stratégie de négociation", a-t-il ajouté pour justifier le recul plutôt mesuré des indices à la clôture après une chute plus marquée en début de séance.Le marché obligataire se détendait: le taux de rendement des bons du Trésor américains à 10 ans évoluait à 2,974%, contre 2,994% la veille, et celui à 30 ans baissait à 3,123%, contre 3,152% à la précédente clôture.La raison de cette détente venait principalement de la publication la veille du compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale (Fed), suggérant une possible décorrélation entre de futures hausses de taux d'intérêt et l'inflation.Les membres de l'institution se sont montrés "nettement plus souples qu'anticipé", a noté Karl Haeling, de LBBW.Parmi les valeurs du jour, Netflix (+1,33% à 349,29 dollars) a brièvement dépassé en cours de séance pour la première fois Disney (-0,76% à 102,11 dollars) en terme de capitalisation boursière, prenant ainsi pendant un temps le titre de numéro un mondial du divertissement.Le groupe de grande distribution Best Buy a abandonné 6,65% à 70,90 dollars après la publication de ses résultats trimestriels laissant apparaître un ralentissement de la croissance de ses ventes en ligne.Les valeurs du secteur de l'énergie ont reculé nettement, affectées par un net repli des cours du pétrole.L'indice les regroupant au sein du S&P 500 a baissé de 1,67%, les majors pétrolières ExxonMobil et Chevron reculant respectivement de 2,29% et 1,62%.(©AFP / 24 mai 2018 23h57)