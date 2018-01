Wall Street termine en baisse, ébranlée par des rumeurs sur la Chine et l'Aléna

Wall Street a terminé légèrement dans le rouge mercredi une séance marquée par les rumeurs sur la volonté des Chinois d'acheter moins de dette américaine et sur un éventuel retrait des Etats-Unis du traité de l'Accord de libre-échange nord-américain (Aléna).Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de la Bourse de New York, a reculé de 0,06% à 25.371,44 points, le Nasdaq de 0,14% à 7.153,57 points, et le S&P 500 de 0,12% à 2.748,11 points.NasdaqNyse(©AFP / 10 janvier 2018 22h09)