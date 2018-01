Wall Street termine en baisse, lestée par les prix du pétrole

La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, les indices inversant leur tendance en cours de séance après une ouverture à des niveaux records, lestés par un recul des prix du pétrole: le Dow Jones a perdu 0,04% et le Nasdaq 0,51%.Selon des résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a reculé de 10,33 points à 25,792,86 points après avoir franchi le cap des 26.000 points en début de séance.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a abandonné 37,38 points, à 7,223,69 points après avoir dépassé les 7.300 points pour la première fois en séance.L'indice élargi S&P 500 a lâché 0,35%, ou 9,82 points, à 2.776,42 points, après avoir également atteint le seuil psychologique des 2.800 points durant la journée de cotation."Les marchés ont fortement augmenté depuis le début de l'année sans raison fondamentale, ils se rapprochent peut-être d'une phase de capitulation", a commenté Karl Haeling de LBBW.La journée a été marquée par une volatilité accrue sur les marchés, l'indice mesurant la volatilité sur le S&P 500 ayant atteint un plus haut depuis six semaines.Entre son niveau le plus haut et son niveau le plus bas mardi, le Dow Jones a quant à lui varié de 384 points."Le marché semble épuisé après avoir réagi de manière plus émotionnelle que rationnelle depuis le début de l'année", a commenté M. Haeling.Les indices ont été lestés mardi par un recul des prix du pétrole, le baril de brut coté à New York reculant nettement sur la journée après avoir atteint son plus haut niveau depuis 2014.L'indice regroupant les valeurs énergétiques au sein du S&P 500 a baissé de 1,23%, la plus forte chute de l'indice élargi.La journée avait pourtant bien démarré à Wall Street, les résultats trimestriels de la banque Citigroup (+0,35%) et UnitedHealth (+1,86%) poussant les marchés à des sommets.L'optimisme de General Motors (+0,27%), qui s'attend à ses plus gros bénéfices de son histoire pour 2017, avait également soutenu la tendance.Les résultats financiers vont se poursuivre cette semaine, les banques Goldman Sachs, Bank of America et Morgan Stanley devant publier leurs résultats entre mercredi et jeudi.Parmi les autres valeurs du jour, General Electric a reculé (-2,93% à 18,21 dollars), après avoir indiqué qu'il inscrirait une charge exceptionnelle de 6,2 milliards de dollars liée à son activité d'assurance.L'action du laboratoire américain Merck a bondi (+5,81% à 62,07 dollars) après l'annonce de résultats positifs sur un essai clinique impliquant un des produit phare du groupe, le Keytruda, dans le traitement de cancers du poumon.Ford a reculé (-0,98% à 13,10 dollars), le constructeur automobile ayant annoncé en marge d'une présentation au salon automobile de Detroit qu'il porterait ses investissements dans le véhicule électrique à 11 milliards de dollars d'ici 2022, alors qu'il planifiait jusqu'ici 4,5 milliards jusqu'en 2020.Fiat Chrysler a chuté (-4,15% à 18,73 dollars), le PDG Sergio Marchionne ayant indiqué que la société n'envisageait ni de vendre ni de donner son indépendance à la marque iconique Jeep.Au rang des indicateurs économiques, la progression de l'activité manufacturière dans la région de New York a très légèrement ralenti en janvier selon l'indice Empire State, mais continue de progresser à "un rythme solide".Le marché obligataire avançait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans reculait à 2,538% contre 2,548% vendredi soir, et celui des bons à 30 ans baissait à 2,826%, contre 2,855% en fin de semaine dernière.NasdaqNyse(©AFP / 16 janvier 2018 23h02)