Wall Street a terminé en baisse lundi, affaiblie par une forte tension des taux d'intérêt sur la dette américaine et par un recul des valeurs de l'énergie: le Dow Jones a perdu 0,68% et le Nasdaq 0,52%.Selon des chiffres provisoires à la clôture, le Dow Jones a perdu 180,69 points à 26.436,02 points et le Nasdaq a reculé de 39,27 points à 7.466,51 points.(©AFP / 29 janvier 2018 22h06)