Wall Street termine en hausse, Nasdaq et S&P 500 à des records

Wall Street a terminé en hausse vendredi, l'optimisme quant à des avancées sur le budget américain propulsant le Nasdaq et le S&P 500 à des records et poussant le Dow Jones dans le vert.Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de Wall Street, a avancé de 0,21%, ou 53,58 points 26.071,39 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 0,55%, ou 40,33 points, à 7.336,38 points, et le S&P 500 a progressé de 0,44%, ou 12,30 points, à 2.810,33 points.(©AFP / 19 janvier 2018 22h14)