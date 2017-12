Wall Street a terminé en hausse mercredi, les volumes échangés ayant dans le même temps atteint des plus bas annuels en raison des fêtes: le Dow Jones a gagné 0,11% et le Nasdaq 0,04%.Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de Wall Street, a pris 25,16 points à 24.771,37 points et le Nasdaq, à dominante technologique, a avancé de 3,09 points à 6.939,34 points.NasdaqNyse(©AFP / 27 décembre 2017 22h12)