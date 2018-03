Wall Street a fini en ordre dispersé vendredi, terminant une semaine tendue sur un apaisement des inquiétudes quant aux risques d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et l'étranger: le Dow Jones a perdu 0,30 et le Nasdaq a pris 1,08%.Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones Industrial Average a reculé de 74,05 points à 24.534,93 points, et le Nasdaq a gagné 77,31 points à 7.257,87 points.(©AFP / 02 mars 2018 22h22)