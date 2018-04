Wall Street a terminé dans le rouge lundi, rattrapée par un accès de faiblesse du secteur des télécoms et par une certaine fébrilité face aux risques géopolitiques et à une réunion imminente de la banque centrale américaine.Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,60% à 24.166,52 points et le Nasdaq 0,75% à 7.066,27 points.(©AFP / 30 avril 2018 22h07)