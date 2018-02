Wall Street toujours sur ses gardes

La Bourse de New York s'installait dans le rouge peu après l'ouverture jeudi, ne parvenant pas à retrouver fermement pied après plusieurs séances mouvementées.Vers 15H15 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, reculait de 0,50% à 24.768,69 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, lâchait 0,16% à 7.040,75 points après avoir démarré la séance dans le vert, et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,26% à 2.674,79 points.Victime d'un accès de faiblesse mercredi en toute fin de journée dans un marché encore fébrile après le plongeon des indices en début de semaine, Wall Street avait terminé en baisse (Dow Jones -0,08%, Nasdaq -0,90%)."Alors qu'on s'acheminait vers une séance positive, tout s'est évaporé en un instant quand les principaux indices ont à l'unisson plongé dans les dernières vingt minutes de courtage", a relevé Patrick O'Hare de Briefing."Ce genre d'échanges met en lumière le manque de conviction qui domine encore sur le marché, reflet de son comportement erratique depuis vendredi", a-t-il ajouté.Les investisseurs, après plusieurs mois d'euphorie boursière, se sont soudainement inquiétés la semaine dernière d'une possible accélération de l'inflation dans une économie américaine en forme, et d'une remontée plus rapide que prévu des taux d'intérêt.Après de violents soubresauts en début de semaine, les échanges se sont un peu calmés mais restaient jeudi indécis.Le marché obligataire se tendait nettement, le rendement sur les bons du Trésor à 10 ans grimpant à 2,881% contre 2,836% mercredi soir et celui sur les bons à 30 ans montant à 3,154% contre 3,114% la veille.Le principal indicateur du jour était pourtant encourageant: les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont enregistré une baisse surprise pour descendre à leur deuxième plus bas niveau en 45 ans.Plusieurs entreprises ont aussi dévoilé des comptes meilleurs que prévu, dont le réseau social Twitter qui bondissait de 24,11% à 33,40 dollars après avoir dégagé pour la première fois de son histoire des bénéfices au quatrième trimestre.Les investisseurs gardaient aussi un oeil sur Washington, où le Congrès doit voter sur un accord scellé mercredi par la majorité républicaine et l'opposition démocrate du Sénat et portant sur les montants des budgets 2018 et 2019.Le groupe de médias 21st Century Fox, qui a fait part mercredi de résultats en hausse sous l'effet essentiellement de la réforme fiscale, baissait de 0,28% à 35,96 dollars.Le géant israélien des médicaments génériques Teva, coté à New York, chutait de 7,15% à 19,36 dollars après avoir annoncé une perte nette de 16,3 milliards de dollars pour l'année 2017.La société spécialisée dans la livraison de repas à domicile Grubhub s'envolait de 28,71% à 89,98 dollars dans le sillage d'un partenariat avec la société Yum Brands (+0,12% à 80,23 dollars), maison mère des chaînes KFC et Taco Bell.Le fabricant de jouets Hasbro perdait 3,41% à 98,73 dollars. Le groupe a dépassé les attentes en termes de bénéfices mais son chiffre d'affaires a déçu.Le constructeur de véhicules électriques Tesla, qui a essuyé la plus grosse perte trimestrielle de son histoire au quatrième trimestre mais a aussi assuré pouvoir tenir les objectifs de production du Model 3, sur lequel il mise beaucoup, reculait de 1,92% à 338,37 dollars.(©AFP / 08 février 2018 16h28)