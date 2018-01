Wall Street, un oeil sur le "shutdown", ouvre en ordre dispersé

Wall Street a ouvert en ordre dispersé lundi, le marché restant prudent face au "shutdown" entré en vigueur samedi tout en surveillant les résultats d'entreprises et une série d'acquisitions de grande envergure: le Dow Jones cédait 0,30% tandis que le Nasdaq prenait 0,02%.La Bourse de New York avait terminé dans le vert vendredi, l'optimisme quant à des avancées sur le budget américain faisant grimper le Dow Jones de 0,21% et propulsant le Nasdaq (+0,55%) et le S&P 500 (+0,44%) à des niveaux inédits.NasdaqNyse(©AFP / 22 janvier 2018 15h41)