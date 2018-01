Walmart augmente le salaire minimum à 11 dollars de l'heure

Le géant américain de la distribution Walmart a annoncé jeudi qu'il augmentait le salaire minimum de plus d'un million d'employés à 11 dollars de l'heure, affirmant que la réforme fiscale adoptée en décembre rend cette hausse possible.Walmart va aussi verser à ses employés une prime exceptionnelle pouvant atteindre 1.000 dollars et va élargir les programmes de congés parentaux et de maternité."Nous sommes en train d'évaluer les opportunités apportées par la réforme des impôts, pour investir davantage dans nos clients et nos employés et renforcer notre activité, ce qui devrait bénéficier aux actionnaires", a indiqué Doug McMillon, directeur général de Walmart.Le groupe, premier employeur américain, est le dernier en date à annoncer un élargissement des avantages sociaux pour ses employés à la suite de la réduction d'impôts offerte aux entreprises par l'administration Trump et adoptée par le Congrès. Les entreprises voient leur taux d'imposition passer de 35% à 21%.American Airlines, AT&T et Wells Fargo notamment ont accordé des primes, voire des augmentations de salaire, ces dernières semaines.Selon le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, qui a commenté la nouvelle jeudi, 130 compagnies ont annoncé des bonus et des primes après l'adoption des réductions d'impôts et 2 millions d'Américains bénéficient de ces augmentations.Mais pour les sceptiques, ces initiatives représentent jusqu'ici une somme dérisoire par rapport aux gains escomptés de la réduction massive du taux d'imposition.Ils craignent que la manne apportée par cette baisse de la fiscalité soit d'abord utilisée dans des programmes de rachat d'actions, d'augmentation des dividendes et des rémunérations des dirigeants.M. McMillon a déclaré que la démarche de Walmart s'inspirait des mesures annoncées en février 2015 pour attirer et retenir les employés.Le numéro un mondial de la distribution avait entamé une accélération des salaires en instaurant un minimum de 9 dollars de l'heure, passant à 10 dollars après trois mois et un programme de formation."Désormais, notre salaire de départ pour tous les employés sera d'au moins 11 dollars de l'heure", a indiqué un porte-parole à l'AFP.Les initiatives annoncées jeudi vont coûter 400 millions de dollars au groupe pour l'exercice en cours et 300 millions de dollars pour le suivant.Le salaire minimum fédéral est bloqué à 7,25 dollars depuis 2009. Toutefois, 29 Etats et la capitale fédérale Washington affichent un salaire minimum supérieur au plancher fédéral et 18 ont annoncé des augmentations début janvier.Par ailleurs, Walmart a annoncé jeudi la fermeture de 63 magasins Sam's Club, son enseigne de distribution en gros dont douze seront reconvertis en centres de distribution des marchandises achetées en ligne.Il n'a pas précisé le nombre d'employés qui seront licenciés en raison de ces fermetures mais précisé que ceux-ci recevront les bonus annoncés jeudi ainsi que deux mois de salaire.(©AFP / 12 janvier 2018 07h10)