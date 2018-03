Walmart envisage de racheter l'assureur santé Humana

L'enseigne Walmart est en discussions pour racheter potentiellement l'assureur santé américain Humana, rapporte vendredi le Wall Street Journal.Si les négociations allaient à leur terme, ce mariage serait l'un des plus gros de l'année.Walmart, numéro 1 mondial de la distribution, a une capitalisation boursière de 263,56 milliards de dollars et Humana valait 37,12 milliards en Bourse jeudi soir.Ce serait également la plus grosse acquisition de l'histoire de Walmart.L'achat en 1999 du distributeur britannique Asda Group pour 10,8 milliards de dollars restait jusqu'ici le plus gros fait d'armes du géant de la distribution américain.Il n'est pas certain que ces discussions aboutissent à une transaction, avertit le Wall Street Journal, citant des sources anonymes. Les deux groupes peuvent par ailleurs décider de nouer une alliance stratégique plutôt qu'une fusion.Walmart a déjà un espace dédié à la vente de médicaments sans ordonnance dans ses magasins, mais le rachat d'Humana lui permettrait de mettre la main sur des données importantes, les informations médicales des seniors et des personnes handicapées, un avantage concurrentiel important dans sa rivalité face au géant du commerce en ligne Amazon.Ces négociations surviennent dans un contexte d'ébullition dans le secteur des services de santé aux Etats-Unis: les chaînes de distribution de médicaments notamment, qui offrent également des services de santé comme des consultations, essaient de se diversifier et de grossir en taille pour résister à Amazon.com et ne pas connaître le sort des groupes de distribution classiques comme Toys 'R' US.En décembre, la chaîne de pharmacies CVS Health a annoncé l'acquisition d'Aetna, un concurrent d'Humana, pour 69 milliards de dollars. En mars, c'est l'assureur santé Cigna qui a trouvé un accord pour mettre la main sur le groupe de services de santé Express Scripts Holdings pour 54 milliards de dollars.Dans le même temps, Amazon a commencé à commercialiser des médicaments et s'est allié récemment à la banque JPMorgan Chase et à la Berkshire Hathaway, le holding du milliardaire Warren Buffett, pour créer une société offrant des services de santé aux employés des trois entreprises.(©AFP / 30 mars 2018 15h42)